З Нової Каховки втік російський офіцерський склад - мер міста

До певних вулиць в місті перекритий доступ, тих, хто його порушує - окупанти вбивають.

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині фактично не залишилося російського офіцерського складу.

Про це “Радіо Свободі” розповів мер міста Володимир Коваленко.

“У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил”, – наголосив Володимир Коваленко.

Він також додав, що до певних вулиці у мешканців Нової Каховки взагалі доступ перекритий. Якщо хтось порушує цю заборону - окупанти стріляють без попередження.

“Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети”, – додав він.

Нагадаємо, що стало відомо, у якому стані дитина, яка потрапила під обстріл у Херсоні разом з мамою та дідусем.

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