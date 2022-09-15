З одеських портів сьогодні вийде величезний караван з українським зерном: куди попрямує

У четвер, 15 вересня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" мають вийти аж 11 суден з українським зерном.

На їх борту попрямує 240 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що 9 суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, ще 2 балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний".

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.

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