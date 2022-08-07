З одеських портів вийшов другий караван з українським продовольством (фото, відео)

Чотири судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

У неділю, 7 серпня, з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис. тонн агропродукції.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що незабаром планується повноцінно доєднати до відправлення порт "Південний".

"Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць», – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Нагадаємо, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно.

Експорт українського продовольства з порту Одеси не відбувався від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.

22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. А вже вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

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