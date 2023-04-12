З Одеської опери звільнили головного диригента після скандального фото з чоловіком путіністки Нетребко

Головного диригента Одеської опери В’ячеслава Чернухо-Воліча звільнили з посади після його появи на одній сцені із новим керівником Оперного театру в Баку Юсифом Ейвазовим – чоловіком російської оперної співачки-путіністки Анни Нетребко.

Про це повідомляє "УП.Життя" із посиланням на коментарі Чернухо-Воліча та очільниці Одеської опери НадіїБабіч.

Директорка опери розповіла, що Чорнухо-Воліча було звільнено 12 квітня через резонанс, який викликали його фото із Ейвазовим. Також із сайту Одеської опери видалили інформацію про головного диригента.

Журналісти видання дізналися вдень, що в Одесі на афішах опери заклеюють ім’я Чорнухо-Воліча. Йдеться про афіші з виставами, в яких той мав брати участь. Бабіч прокоментувала це, сказавши, що афіші не просто "виправляють", а знімають повністю.

"Ми особисто все знімаємо – він тепер не головний диригент і взагалі не диригент нашого театру", – сказала очільниця опери.

Вона також повідомила, що незабаром у театрі мають призначити виконувача обов’язків головного диригента.

"Призначимо виконуючого обов’язки і будемо працювати. А далі роздивимось по можливостях і будемо оголошувати конкурс, коли побачимо, що є якісь достойні претенденти. Це головний диригент – дуже відповідальна посада – це музичний керівник театру", – розповіла Бабіч.

Що відомо про скандал з Чернухо-Волічем

Чернухо-Воліча запросили 8 квітня до Національної опери Азербайджану диригувати у "Богемі" Пуччіні. За день до концерту змінився керівник цієї опери, яким став Ейвазов – чоловік Нетребко, яка перебуває під санкціями в Україні та з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримує війну. Після концерту Чернухо-Воліч зробив фото з Ейвазовим, які викликали обурення в культурній спільноті.

Сам Чернухо-Воліч стверджує, що не знав про призначення нового директора опери, і що він не має достовірної інформації про підтримку Ейвазовим поглядиів Нетребко.

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