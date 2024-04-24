З одного з сіл Харківщини примусово вивезли місцевих: що буде з евакуйованими далі

Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 дітей, вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації.
У селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.
"Дякую волонтерам Координаційного гуманітарного центру, працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам поліції, представникам Товариства Червоного Хреста України та всім, хто долучається до евакуаційних заходів", - додав Синєгубов.
Евакуація з інших населених пунктів — продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини.
Нагадаємо, російські пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення угруповання військ "Сєвєр", завданням якого є нібито окупація Харкова та Сум.
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