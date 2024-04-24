З одного з сіл Харківщини примусово вивезли місцевих: що буде з евакуйованими далі

Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 дітей, вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації.

У селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Евакуація на Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

"Дякую волонтерам Координаційного гуманітарного центру, працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам поліції, представникам Товариства Червоного Хреста України та всім, хто долучається до евакуаційних заходів", - додав Синєгубов.

Евакуація з інших населених пунктів — продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини.

Нагадаємо, російські пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення угруповання військ "Сєвєр", завданням якого є нібито окупація Харкова та Сум.

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