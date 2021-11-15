З одягу - самі мотузочки: сімейна лікарка із Запоріжжя вразила українців шок-контентом (відео)

Жінка станцювала на пілоні на "Україна має талант".

Лікарка із Запоріжжя шокувала глядачів та суддів популярного талант-шоу "Україна має талант". Жінка постала перед присутніми у надто відвертому одязі і станцювала сміливий танець на пілоні.

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Відео танцю жительки Запоріжжя виклали в Мережі.

Як розповідається у сторіз перед виступом, 30-річна Світлана Юрчак із Запоріжжя працює лікаркою-терапевткою в одному із лікувальних закладів міста. Кілька років тому вона захопилася полденсом. Тож вирішила показати, як вона сама говорить, "себе справжню" на "Україна має талант".

Свій виступ жінка охарактеризувала "екзотик полденс".

Світлана Юрчак має нагороди у змаганнях з танців на пілоні в Україні. Викладає онлайн учням з Америки, Канади та Європи.

Жінка вийшла на сцену у чорному балахоні, але коли роздяглася, збентежила глядачів і суддів - її одяг складався з кількох мотузок зі шматочками тканин на певних місцях. Під час монтажу виступу жительки Запоріжжя монтажерам довелося прикривати їх зірочками.

Суддя, танцюрист Євген Кот сказав "ні" Світлані, назвавши її виступ "занадто багато епатажу". Решта суддів: Руслана, Ксенія Мішина та Сергій Притула "побачили у виступі мистецтво" і сказали "так", і Світлана Юрчак пройшла до наступниого туру.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін шокував відео, як стоїть на цвяхах. Музикант давно займається різними духовними практиками.

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