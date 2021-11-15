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З одягу - самі мотузочки: сімейна лікарка із Запоріжжя вразила українців шок-контентом (відео)

З одягу - самі мотузочки: сімейна лікарка із Запоріжжя вразила українців шок-контентом (відео)

Жінка станцювала на пілоні на "Україна має талант".

Лікарка із Запоріжжя шокувала глядачів та суддів популярного талант-шоу "Україна має талант". Жінка постала перед присутніми у надто відвертому одязі і станцювала сміливий танець на пілоні.

Відео танцю жительки Запоріжжя виклали в Мережі.

Як розповідається у сторіз перед виступом, 30-річна Світлана Юрчак із Запоріжжя працює лікаркою-терапевткою в одному із лікувальних закладів міста. Кілька років тому вона захопилася полденсом. Тож вирішила показати, як вона сама говорить, "себе справжню" на "Україна має талант".

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Свій виступ жінка охарактеризувала "екзотик полденс".

Світлана Юрчак має нагороди у змаганнях з танців на пілоні в Україні. Викладає онлайн учням з Америки, Канади та Європи. 

Жінка вийшла на сцену у чорному балахоні, але коли роздяглася, збентежила глядачів і суддів - її одяг складався з кількох мотузок зі шматочками тканин на певних місцях. Під час монтажу виступу жительки Запоріжжя монтажерам довелося прикривати їх зірочками.

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Суддя, танцюрист Євген Кот сказав "ні" Світлані, назвавши її виступ "занадто багато епатажу". Решта суддів: Руслана, Ксенія Мішина та Сергій Притула "побачили у виступі мистецтво" і сказали "так", і Світлана Юрчак пройшла до наступниого туру.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін шокував відео, як стоїть на цвяхах. Музикант давно займається різними духовними практиками.

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