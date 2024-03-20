"З огляду на ротації і озброєння, що надходить": Шмигаль відповів, чи потрібно мобілізувати 500 тисяч людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація 500 тисяч українців не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і озброєння, що надходить.

Про це Денис Шмигаль сказав під час інтерв'ю Bloomberg.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо у нас буде підтримка з боку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, щодо ракет великої та середньої дальності", - заявив Шмигаль.

Він висловив вдячність ЄС, Міжнародному валютному фонду і союзникам по G7 за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дало змогу бюджету "вижити в першому півріччі".

Шмигаль також торкнувся теми західних військ в Україні на тлі заяви президента Франції. Український прем'єр-міністр заявив, що вітає більш жорсткий тон західноєвропейської столиці.

"Ми дуже раді, що спілкування президента Макрона стало набагато, набагато сильнішим - воно дуже конкретне, дуже ясне, і це те, що нам усім потрібно", - сказав прем'єр.

Також прем'єр-міністр додав, що питання допомоги США Україні може вирішитися вже цього місяця.

Нагадаємо, американський спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці обговорюють допомогу Україні у вигляді позики, так само як і виділення коштів за рахунок арештованих російських активів.

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