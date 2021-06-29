З окопів - на море: бійцям із зони ООС влаштували перепочинок від війни

З окопів - на море: бійцям із зони ООС влаштували перепочинок від війни

Під час реабілітації воїни змогли покупатись і порибалити на Азові.

Військовослужбовцям, які під час служби в зоні ООС на Донбасі потрапляли під ворожі обстріли та втрачали своїх побратимів, влаштували реабілітацію неподалік передової. Для цього переобладнали колишній дитячий табір у Донецькій області. Про те, як бійці перепочивають від війни, йдеться 29 червня в сюжеті ТСН.19:30.

Приміщення цього лісового табору для дітей тривалий час стояло порожнім, тож у ньому й вирішили влаштувати реабілітаційний центр для військових із зони ООС.

Для них тут встановили тренажери, запросили сюди на роботу психолога, капеланів та музикантів. Відпочинку бійцям урізноманітнює риболовля та купання у морі. Між собою вони влаштовують конкурси на те, хто більшу рибину впіймає. Бійці зауважують, що навіть фізичні навантаження тут діють заспокійливо.

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Як розповіла психологиня військової частини Світлана Чубанова, наразі тут перебуває два десятки бійців, які несли службу на одній позиції. “У них була бойова втрата, тож забрали, аби трішки психологічно розвантажити. Відпочинок — простий, принаймні, хлопці можуть тут виспатися і згадати, що вони – люди, а не роботи, які постійно воюють”, - зауважує вона.

Особливу втіху бійці мали від виїзду на море. Жартома вони говорять, що тепер вони не піхота, а “морська” піхота. Дехто зізнається, що купається цього року вдруге — вперше було ще на Водохреще.

Реабілітаційний експеримент визнано вдалим. Вже зовсім скоро очікується новий заїзд – у таборі будуть бійці вже з іншої позиції.

Новини з фронту: бійцям влаштували реабілітацію у старому таборі і звозили на море скупатися

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