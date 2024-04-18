З окупації вдалося визволити двох українських підлітків: деталі

Загалом від початку цього року вдалося врятувати з російської окупації 61 дитину.

З окупованої частини Херсонської области вдалося повернути 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавленого батьківського піклування.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зараз підлітки перебувають у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації “Save Ukraine”, обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей", – каже голова ОВА.



За його словами, від початку цього року вдалося врятувати з російської окупації 61 дитину та 4 осіб з числа дітей-сиріт.

Раніше повідомлялося, що на росіяни схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини, бо хлопчик начебто щось фотографував заборонене.

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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