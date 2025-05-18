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З окупації повернули 15-річного хлопця, який 3 роки не бачив батька
З окупації повернули 15-річного хлопця, який не бачив свого батька понад три роки.
З окупованої Росією території вдалось повернути до батька 15-річного хлопця, який три роки не бачив свого батька.
Зворушливою історією поділився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Юнак разом з мамою проживав на окупованій території України. Після смерті матері через хворобу у 2022 році, залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте хлопчик мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.
«Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу Омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини», — зазначив омбудсман.
Хлопця вдалося повернути завдяки залученню країни-посередника Держави Катар.
Нагадаємо, за словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей — і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.