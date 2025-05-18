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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
499
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1 хв

З окупації повернули 15-річного хлопця, який 3 роки не бачив батька

З окупації повернули 15-річного хлопця, який не бачив свого батька понад три роки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вдалося возз’єднати родину: батька та сина.

Вдалося возз’єднати родину: батька та сина. / © Дмитро Лубінець facebook

З окупованої Росією території вдалось повернути до батька 15-річного хлопця, який три роки не бачив свого батька.

Зворушливою історією поділився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Юнак разом з мамою проживав на окупованій території України. Після смерті матері через хворобу у 2022 році, залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте хлопчик мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.

/ © Дмитро Лубінець facebook

© Дмитро Лубінець facebook

«Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу Омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини», — зазначив омбудсман.

Хлопця вдалося повернути завдяки залученню країни-посередника Держави Катар.

Нагадаємо, за словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей — і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
499
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