З окупації повернули 15-річного хлопця, який 3 роки не бачив батька

Вдалося возз’єднати родину: батька та сина. / © Дмитро Лубінець facebook

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З окупованої Росією території вдалось повернути до батька 15-річного хлопця, який три роки не бачив свого батька.

Зворушливою історією поділився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Юнак разом з мамою проживав на окупованій території України. Після смерті матері через хворобу у 2022 році, залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте хлопчик мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.

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© Дмитро Лубінець facebook

«Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу Омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини», — зазначив омбудсман.

Хлопця вдалося повернути завдяки залученню країни-посередника Держави Катар.

Нагадаємо, за словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей — і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.