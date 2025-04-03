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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2657
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З окупації повернули 11-річного хлопчика, матір якого вбили росіяни на його очах

Наразі дитині шукають люблячу родину.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дитина. Ілюстративне фото

Дитина. Ілюстративне фото

З окупованої частини Херсонської області на підконтрольну територію повернули 11-річного хлопця, матір якого вбили росіяни просто у нього на очах.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Інших деталей цієї трагедії загибелі жінки голова ОВА не уточнив.

Після загибелі матері опіку над дитиною взяла родичка. Хлопець жив у постійному страху — окупанти могли депортувати його до Росії будь-якої миті, як тисячі інших українських дітей із захоплених територій.

Підлітка вдалося вивезти з окупації завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Нині він перебуває у безпеці.

«Поруч лікарі, психологи й люди, які роблять усе, щоб допомогти йому оговтатися. Також дитині шукають люблячу родину», — розповів очільник ОВА.

Прокудін нагадав, що це вже двадцять дев’ята дитина, яку цього року повернули з тимчасово окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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