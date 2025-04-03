З окупації повернули 11-річного хлопчика, матір якого вбили росіяни на його очах

Дитина. Ілюстративне фото

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З окупованої частини Херсонської області на підконтрольну територію повернули 11-річного хлопця, матір якого вбили росіяни просто у нього на очах.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Інших деталей цієї трагедії загибелі жінки голова ОВА не уточнив.

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Після загибелі матері опіку над дитиною взяла родичка. Хлопець жив у постійному страху — окупанти могли депортувати його до Росії будь-якої миті, як тисячі інших українських дітей із захоплених територій.

Підлітка вдалося вивезти з окупації завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Нині він перебуває у безпеці.

«Поруч лікарі, психологи й люди, які роблять усе, щоб допомогти йому оговтатися. Також дитині шукають люблячу родину», — розповів очільник ОВА.

Прокудін нагадав, що це вже двадцять дев’ята дитина, яку цього року повернули з тимчасово окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.