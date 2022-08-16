З окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей виїхали усі вищі навчальні заклади

Усі вищі навчальні заклади з окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей виїхали перемістилися на підконтрольні українській території і вже розпочали навчання. Міністерство освіти рекомендувало розпочати навчання для старших курсів із середини серпня.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Розпочинати навчання на новому місці, викладачі луганського вишу кажуть, не складно. Бо для них це не вперше. Найскладніше було зірватися 2014, коли виїжджали з окупованого Луганська. Тоді виїхали не далеко. Відновили навчання в Старобільську. Відкрили свої підрозділи в Рубіжному. Там, взагалі, першого березня планували входини - у новий реставрований корпус. Ось яким він був. А таким став після приходу "руського миру"", - передає кореспондент ТСН.

Із окупації виїхали всі вищі заклади освіти, бо не хотіли працювати із зазгарбниками, кажуть в МОН.

"Усі заклади вищої осавіти донецької області луганської, херсонської області, запоріжзької області, крім міста запоріжжя - всі заклади вищої освіти є переміщеними", - додають у міністерстві.

Виші з окупованих районів Запорізької області головно перемістилися у Запоріжжя.

З Донеччини - до Дніпра, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська.

З Луганщини - до Хмельницького і Полтави.

Луганський університет на Полтавщині навчання планує проводити очно - для тих, хто на вільній території. І дистанційно для тих, хто застряг в окупації. Такі є. Але студенти виходять на звязок і продовжують вчитися за українською програмою.

Викладачі, зізналися, що дуже хочуть додому, у Луганськ. І коли там знову замайорить синьо-жовтий прапор, то влаштувати цілий концерт у головному корпусі, як колись.

Як повідомлялося, у МОН активно працюють задля повернення учнів до шкіл, проте безпека дітей та учителів залишається пріоритетом. Від 1 вересня вчитися офлайн можуть дозволити учням тих регіонів, де немає бойових дій. Крім того, наразі розглядається можливість розділення навчального процесу. Тобто деякі уроки будуть проводитися лише в навчальних класах, інші – онлайн.

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