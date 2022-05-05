З окупованого Енергодара до Запоріжжя сьогодні можна виїхати власним авто - мер Орлов

Сьогодні, 5 травня, жителі тимчасово окупованого росіянами Енергодара можуть виїхати з міста до Запоріжжя.
Виїхати з Енергодара можна власном автомобілем через Василівку-Кам'янське.
Про це повідомив міський голови Енергодара Дмитра Орлова на своєму каналі в Telegram.
"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати. У разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками!", - повідомив Орлов.
Нагадаємо, 3 травня російські окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста навіть у службових справах.
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