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З окупованого Енергодара до Запоріжжя сьогодні можна виїхати власним авто - мер Орлов

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З окупованого Енергодара до Запоріжжя сьогодні можна виїхати власним авто - мер Орлов

commons.wikimedia.org

Сьогодні, 5 травня, жителі тимчасово окупованого росіянами Енергодара можуть виїхати з міста до Запоріжжя.

Виїхати з Енергодара можна власном автомобілем через Василівку-Кам'янське.

Про це повідомив міський голови Енергодара Дмитра Орлова на своєму каналі в Telegram.

"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати. У разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками!", - повідомив Орлов.

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста навіть у службових справах.

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