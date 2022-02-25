З окупованого Криму на материкову Україну вирушає російська військова техніка: відео

З окупованого Криму на материкову Україну вирушає російська військова техніка: відео

У колоні — танки, системи залпового вогню та військові вантажівки.

Поблизу міста Джанкоя на території тимчасово окупованого Криму у п’ятницю, 25 лютого, було зауважено колону із десятків одиниць бронетехніки, самохідних систем залпового вогню та вантажівок для перевезення піхоти.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко, опублікувавши відео.

"Джанкой, у бік материкової України вийшла колона російської військової техніки", - підписав він опубліковані кадри.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 лютого, у Херсоні лунає тривожна сирена. Всіх жителів міста просять сховатися у бомбосховища.

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