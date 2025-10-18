З окупованої Луганщини евакуювали військових ЗСУ та НГУ: детали спецоперації

Звільнені з полону / © скриншот з відео

Реклама

Розвідники Військово-морських сил України в ході спеціальної операції евакуювали з окупованої частини Луганської області двох українських захисників — ветерана армії та діючого військовослужбовця Нацгвардії, повернувши їх на безпечну територію України.

Про це повідомили у військового омбудсмана на сторінці у Facebook.

До Офісу військового омбудсмана звернулася військовослужбовиця Збройних сил України з проханням допомогти її 29-річному синові, який застряг на окупованій Луганщині. Чоловік, ветеран ЗСУ, перебував під наглядом російських військових та бойовиків «ЛНР», що унеможливлювало його виїзд на підконтрольну Україні територію.

Реклама

«Він не мав змоги виїхати, тому що був під контролем спецслужб. Його затримували на блокпостах, допитували постійно, контролювали і не давали можливості йому виїхати до сім’ї. Паралельно з цим, ми дізналися іншу історію про те, що один із наших військовослужбовців знаходиться фактично в рабстві у колаборанта. Оскільки ці населені пункти, де знаходилися ці двоє людей, знаходяться відносно недалеко один від одного, підрозділ „Янголи“ вирішили об’єднати цю історію», — розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова.

Другим визволеним став 34-річний військовослужбовець Національної гвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти. Як з’ясувалося, увесь цей час чоловік перебував у полоні та фактично в рабстві. Звільнення обох українців стало можливим завдяки бійцям спецпідрозділу розвідки ВМС «Янголи». Представник загону Артем Дибленко зазначив, що вирішальну роль у порятунку відіграли точні інструкції та рекомендації, яких дотримувалися під час операції.

Повідомляється, що було проведено оперативну евакуацію цих людей, оскільки вони перебували під прямою загрозою і потребували негайного виведення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами розповів про те, що Росія готує провокації з українськими військовополоненими.