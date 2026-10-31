З окупованих Олешків до України повертаються сотні людей: що для них готують на кордоні

Маршрут евакуації мешканців Олешок пролягатиме через Росію та Білорусь до України / © Getty Images

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На кордоні готуються зустрічати евакуйованих жителів Олешок. Там розгорнули намети та медпункти.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

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Для людей підготували гарячу їжу, чай, фрукти та допомогу для дітей і домашніх тварин. Також чергує бригада медиків, які за потреби проведуть огляд і нададуть допомогу.

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У Гомелі у суботу, 31 жовтня, приземлився останній літак з мешканцями міста Олешки Херсонської області, які захотіли евакуюватися на підконтрольну Києву територію. Це вже четвертий літак з евакуйованими українцями, що прибув до Білорусі.

Евакуація з Олешок — що відомо

Нагадаємо, 30 жовтня стартувала основна фаза гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Після того, як розмінування маршрутів було завершено, гуманітарний конвой зранку доправив допомогу до міста. Потім стартувала евакуація — було підготовлено 25 автобусів на 750 місць.

Режим припинення вогню в районі Олешків розпочався о третій ночі за київським часом у вівторок, 27 жовтня, й діятиме до 22:59 неділі, 1 листопада. За цей час мають доставити гуманітарну допомогу, а також евакуювати охочих людей, адже в місті гострий дефіцит продуктів і медикаментів.

Домовленість про «режим тиші» між Україною та РФ була досягнута 23 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. За її словами, вивезення людей з Олешків відбуватиметься як на підконтрольну Україні територію, так і на території, що контролюються Росією, — за їхнім бажанням.

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