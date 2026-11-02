З окупованих Олешків евакуювали не всіх охочих: що завадило людям виїхати

З Олешків евакуювали не всіх охочих / © Associated Press

Реклама

На тимчасово окупованій Херсонщині, зокрема в Олешках, досі залишаються цивільні, які хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Про це розповіла обізнана співрозмовниця, ім’я якої не розголошується.

Про це повідомляє hromadske.

Реклама

В Олешках залишаються лежачі українці, які хочуть евакуюватися

Гуманітарна ситуація в регіоні залишається надзвичайно складною. Під час останніх спроб вивезення цивільних забрати вдалося не всіх: частина маломобільних та лежачих людей так і залишилася вдома, хтось перелякався потенційних фільтраційних заходів з боку російських окупантів, а мешканці довколишніх сіл просто не встигли пробитися до пунктів збору через щільно заміновані автошляхи.

Реклама

Своєю історією поділилася жителька села Підлісне, розташованого за чотири кілометри від Олешків, Наталія Григорівна:

«Ми радіо слухали, знали, що буде (евакуація людей — ред.). Олешки розмінували, а ми по мінах проходили. Спеціально йшли, щоб виїхати. Нас залишилося в селі шестеро людей. У селі лише два будинки цілі, усе згоріло. Ми давно хотіли (виїхати — ред.), але в нас грошей не було, не було за що», — ділиться жінка.

Досі в пастці перебуває також місцева зооволонтерка Алла Лихман-Малиш, яка опікується безпритульними чотирилапими. Напередодні стало відомо про її поранення на небезпечному відрізку шляху між Олешками та Раденськом.

Цю ділянку місцеві охрестили «трасою смерті», адже за продуктами доводиться йти під постійною загрозою ворожих дронів та мінних полів.

Реклама

Наразі поранена жінка перебуває під наглядом лікарів. Як вдалося з’ясувати виданню hromadske, від евакуації вона відмовилася свідомо, оскільки їй поставили умову залишити підопічних — 30 котів та 40 собак. Жінка не хотіла залишати тварин напризволяще.

Олешки: останні новини

Нагадаємо, українська делегація разом із журналістами та американськими колегами вирушила до тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині для висвітлення евакуації українців.

За словами оператора ТСН Іллі Шинкаренка, присутність українських представників була необхідною умовою, щоб переконати російську сторону в безпеці гуманітарної операції та запобігти ударам по конвою.

Для учасників делегації поїздка була пов’язана з високим ризиком, оскільки вони не мали жодних реальних гарантій безпечного повернення, окрім усних обіцянок росіян. Попри це, журналістам вдалося зафіксувати процес евакуації людей і тварин, а також побачити деталі переїзду до Криму, які залишилися поза телевізійним ефіром.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів