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З окупованих Олешків готують нову евакуацію: Лубінець розкрив подробиці
Після першої успішної гуманітарної місії кількість охочих виїхати з окупованих Олешків зростає. Україна вже опрацьовує можливість додаткового безпечного виїзду.
В Україні готують додатковий безпечний виїзд для жителів тимчасово окупованої Олешківської громади, які виявили бажання виїхати на підконтрольну уряду територію.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
З окупованих Олешків готують нову евакуацію: хто зможе виїхати
За словами омбудсмана, після успішної першої місії все більше людей просять про евакуацію. Зараз фахівці збирають дані про кожного охочого виїхати: з’ясовують місцеперебування, стан здоров’я, склад сім’ї, наявність документів і потребу у спецтранспорті.
Пріоритет надають людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми.
«Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешків та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні й безпекові умови. Щойно буде напрацьовано безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію», — зазначив Лубінець.
В Офісі омбудсмана зауважують, що всі попередні заявки збережені та перебувають у роботі. Якщо у громадян змінилися обставини чи контактні дані, їх закликають оновити інформацію.
Для звернень щодо виїзду з Олешків та Олешківської громади діють номери в месенджерах WhatsApp, Viber і Telegram: +38 067 717 51 70; +38 073 719 81 34.
«Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно й добровільно. Водночас звертаю увагу, що наступна ініціатива планується лише для Олешків і навколишніх населених пунктів», — наголосив уповноважений з прав людини.
Олешки — останні новини
Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних з окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур.
Після гуманітарної місії в Олешках Україна планує допомогти мешканцям інших окупованих населених пунктів. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, де можуть відбутися наступні місії та що для цього вже роблять.