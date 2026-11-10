З окупованих Олешків готують нову евакуацію: Лубінець розкрив подробиці

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець

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В Україні готують додатковий безпечний виїзд для жителів тимчасово окупованої Олешківської громади, які виявили бажання виїхати на підконтрольну уряду територію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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З окупованих Олешків готують нову евакуацію: хто зможе виїхати

За словами омбудсмана, після успішної першої місії все більше людей просять про евакуацію. Зараз фахівці збирають дані про кожного охочого виїхати: з’ясовують місцеперебування, стан здоров’я, склад сім’ї, наявність документів і потребу у спецтранспорті.

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Пріоритет надають людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми.

«Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешків та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні й безпекові умови. Щойно буде напрацьовано безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію», — зазначив Лубінець.

В Офісі омбудсмана зауважують, що всі попередні заявки збережені та перебувають у роботі. Якщо у громадян змінилися обставини чи контактні дані, їх закликають оновити інформацію.

Для звернень щодо виїзду з Олешків та Олешківської громади діють номери в месенджерах WhatsApp, Viber і Telegram: +38 067 717 51 70; +38 073 719 81 34.

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«Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно й добровільно. Водночас звертаю увагу, що наступна ініціатива планується лише для Олешків і навколишніх населених пунктів», — наголосив уповноважений з прав людини.

Олешки — останні новини

Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних з окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур.

Після гуманітарної місії в Олешках Україна планує допомогти мешканцям інших окупованих населених пунктів. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, де можуть відбутися наступні місії та що для цього вже роблять.

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