З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей

Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Після масових артилерійських обстрілів державний кордон України прориває ворожа військова техніка.
Про це інформує Держприкордрнслужба.
Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" і на інших напрямках.
Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.
Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
За наявною інформацією, серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.
Як додало МВС, з окупованого Криму відбувся рух російської військової техніки.
"Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.