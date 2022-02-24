З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей

З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей

Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Після масових артилерійських обстрілів державний кордон України прориває ворожа військова техніка.

Про це інформує Держприкордрнслужба.

Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" і на інших напрямках.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

За наявною інформацією, серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

Як додало МВС, з окупованого Криму відбувся рух російської військової техніки.

"Наразі через адмінмежу з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.