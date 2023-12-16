"З Орбаном ще доведеться мати справу": депутат про блокування Україні 50 мільярдів від ЄС

Після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наклає вето на 50 мільярдів доларів для України від ЄС, він назвав умову, за якої можливо його розблокувати. Тож Україні ще доведеться мати з ним справу.

Про це сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

"На жаль, нам доведеться мати справу ще з Орбаном, а може не тільки з Орбаном протягом всього цього часу нашого вступу до ЄС і, в принципі, і після вступу. Тому що він може блокувати і з середини будь-яке рішення і, в тому числі, для рішень, що стосуються і європейських країн", - зазначив він.

Він наголошує, що у нас, на жаль, немає іншого вибору.

"Тому у нас немає іншого вибору, у нас немає, на жаль, інших сусідів, ми маємо співпрацювати з ними і знаходити важелі впливу на них, і я думаю, що не тільки фінансові", - наголосив він.

Вето від Угорщини: що відомо

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що фактично перекреслив допомогу Україні від Європейського Союзу.

Згодом Орбан заявив, що розблокує пакет, якщо блок виплатить Угорщині усі заморожені кошти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не має практичного значення. За його словами, Угорщина надалі може вдатися до "інструменту жорсткого вето".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.