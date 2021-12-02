З ОРДЛО масово виїжджають люди, які живуть поруч із лінією розмежування: названо причину

З ОРДЛО масово виїжджають люди, які живуть поруч із лінією розмежування: названо причину

Громадяни бояться відновлення бойових дій.

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці. Пов'язано це з тим, що люди бояться поновлення бойових дій.

Про це повідомили у Східній правозахисній групі.

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Так, із місцевими правозахисна група проводила інтерв'ю, яке показало, що громадяни бояться відновлення бойових дій. Тому вони виїжджають із ОРДЛО до Росії. Багато хто з них — трудові мігранти.

ОРДЛО залишають переважно мешканці районів, які знаходяться близько до лінії розмежування.

“Причини виїзду також зумовлені продовженням не виплати заробітної плати на території ОРДЛО. До того ж активно працює програма РФ "Співвітчизники", яка спрямована на заселення віддалених районів РФ", — зазначили у Східній правозахисній групі.

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