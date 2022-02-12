З останніх сил загальмував: у Дніпрі водій автобуса з пасажирами знепритомнів за кермом і впав у кому

З останніх сил загальмував: у Дніпрі водій автобуса з пасажирами знепритомнів за кермом і впав у кому

До того як знепритомніти, чоловік встиг загальмувати.

У Дніпрі під час роботи на маршруті стало зле водієві 158-ї маршрутки. Чоловік встиг загальмувати і знепритомнів. Зараз він перебуває у комі.

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Про це повідомляє "Наше місто".

Інцидент стався учора, 11 лютого у Дніпрі. Під час руху водій маршрутки знепритомнів. До цього він встиг загальмувати.

"Водій уранці пройшов передрейсовий медогляд, все було добре. Тиск у нормі, тверезий. Під час роботи відчув себе погано, зупинив машину. Пасажири викликали швидку, водія госпіталізували. За попередньою інформацією, у нього інсульт, він впав у кому. Але лікарі кажуть, що сьогодні його стан дещо кращий за показниками, ніж було вчора. Тож є всі шанси, що він вийде з коми і піде на поправку", — розповіли у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.

Нагадаємо, що у Дніпрі на вулиці Виробнича під час роботи на маршруті раптово помер водій маршрутки. В салоні перебували пасажири. Відомо, що водієві було 54 роки. За словами пасажира, чоловікові несподівано стало зле за кермом. Він встиг зробити екстрене гальмування, після чого знепритомнів.

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