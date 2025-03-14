З останньої сталі Азовсталі: Укрпошта презентувала унікальну марку

Головним зображенням марки стала будівля Драматичного театру, на яку 16 березня 2022 року російські окупанти скинули дві надпотужні авіабомби, попри великий напис «ДЕТИ» біля входу.

“Саме сьогодні, коли тривають міжнародні перемовини, ця марка, як ніколи своєчасно нагадує про подвиг нашого народу і про те, що Маріуполь і Донбас – це Україна. На марці ви бачите те, що було і стало з Маріуполем: спочатку - щасливе українське місто, потім – руїна, яку приніс окупант. Дякую всім, хто допомагав нам у цьому випуску. Впевнений, що всі маріупольці зможуть придбати цю марку по всьому світу.”, – розповів Ігор Смілянський, генеральний директор АТ Укрпошта.

Особливістю цього випуску є покриття марок частинками сталі, виготовленої на комбінаті «Азовсталь» Групи Метінвест в Маріуполі. Після початку повномасштабної агресії РФ «Азовсталь» із комбінату перетворився на фортецю, яка стала останньою лінією оборони ЗСУ в місті. Саме цю сталь з останньої продукції цеху «Азовсталь» передав Метінвест для виготовлення марки.

“Для нас Маріуполь – особливе місце. Два великі металургійні комбінати «Метінвесту» – ім. Ілліча і «Азовсталь» – це наші ключові інвестиційні проєкти в місті, які під час оборони перетворились на фортеці для українських воїнів. Ми дали собі слово, що будемо підтримувати проєкти, які будуть нагадувати світу про Маріуполь та його героїчну оборону. Пам'ять – це вчинки, це дії. Саме тому ми взяли на себе повну підтримку оборонців Маріуполя – цим опікується наш проєкт «Серце Азовсталі». Ми робимо все можливе для повернення захисників міста і з полону, і до максимально повного життя. Ми віримо, що рано чи пізно всі ми зустрінемося в українському Маріуполі", – прокоментувала Наталія Ємченко, директор з комунікацій SCM.

Тираж марки – 400 000 примірників, а разом із нею випущено 25 000 художніх конвертів і карток. Також Укрпошта презентувала поштовий блок із двома марками номіналом W, який випущено лімітованим тиражем у 6000 примірників із Сертифікатом автентичності.

Придбати поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн у Поштовому маркеті.