З пекельної спеки — в холод: синоптики попередили про небезпечну зміну погоди в Україні і назвали дати

Грози, град і зниження температури / © pexels.com

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Україну найближчими днями чекає зміна погодних умов. Після тривалої аномальної спеки частина областей нарешті відчує послаблення температури.

За прогнозами синоптиків, переломний момент очікується вже 2 липня, коли атмосферний фронт принесе дощі, грози та більш свіжу повітряну масу.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, кінець червня в Україні минув під знаком високих температур. У західних областях фіксують надзвичайну спеку — місцями до +33…+38 градусів. На півночі очікується +30…+34 градуси, у центрі — +30…+35, на півдні — до +35 градусів.

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За словами синоптикині, послаблення спеки розпочнеться із заходу України вже 2 липня, а 3–4 липня прохолодніше повітря пошириться на більшість регіонів.

«Спека ще потриває, послаблення її передбачається 2-го липня в західних областях, а 3-4 липня — на решті території України», — зазначила Діденко.

Спека спаде, але не всюди: на Україну сунуть шквали

Український гідрометеорологічний центр підтверджує: 2 липня погоду в більшості областей ще визначатиме розпечене тропічне повітря. Там утримається суха та спекотна погода. Водночас на захід країни прийде активний атмосферний фронт із Західної Європи.

У західних областях прогнозують дощі різної інтенсивності, грози, а місцями можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Температура там знизиться до +26…+31 градуса.

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На решті території України опадів 2 липня не очікують, однак спека залишиться. Вдень температура становитиме +29…+34 градуси, а в центральних і південних областях місцями збережеться сильна спека — до +35…+37 градусів.

Попередження про негоду

Синоптики також оголосили попередження про небезпечні явища. 2 липня у західних областях очікуються грози, град і шквали — оголошено жовтий рівень небезпечності.

До 3 числа залишається небезпека пожеж

До 3 липня у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через суху та спекотну погоду рятувальники закликають бути обережними з вогнем.

Отже, найближчі дні ще будуть гарячими, однак поступово Україна почне виходити з температурного піку — спершу західні регіони, а далі й решта країни відчує довгоочікуване похолодання.

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Нагадаємо, вже 2 липня до західних областей прорветься атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе дощі, грози, град і шквали, а також відчутне зниження температури. Проте на більшій частині території країни спека ще утримається.

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