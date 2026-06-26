"З переламаними лапами і в крові": в Одесі працівники ТЦК викрали і викинули чужого собаку (відео)

Працівник ТЦК в Одесі забрав до буса чужого собаку / © скриншот з відео

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В Одесі розгорівся гучний скандал через травмованого собаку, якого нібито викрали представники ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Волонтери звернулися до правоохоронців, тоді як у військкоматі озвучили власну версію подій.

Про це повідомили у громадських організаціях Animal SOS Odessa, UAnimals та прокоментували в Одеському обласному ТЦК.

Скандал з працівниками ТЦК та собакою в Одесі — що відомо

Як заявили в організації Animal SOS Odessa, власник собаки втік під час мобілізаційних заходів ТЦК. Після цього військові забрали тварину, а згодом її виявили в іншому районі міста з тяжкими травмами.

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«Співробітники ТЦК сьогодні навмисно забрали собаку у чоловіка, який втік, а пізніше цей нещасний песик був знайдений в іншому місці з переламаними лапами і в крові«, — йдеться у заяві зоозахисників.

Представники спільноти повідомили, що готують офіційне звернення до поліції через можливе жорстоке поводження з твариною. Наразі вони з’ясовують деталі події та намагаються встановити особу власника собаки.

Дата публікації 15:10, 26.06.26 Кількість переглядів 28 В Одесі працівники ТЦК забрали в бус чужого собаку

Заява до поліції та стан собаки

Водночас в UAnimals заявили, що вже звернулися до поліції, аби встановити всі обставини ситуації. Щодо собаки, то на нього чекає операція.

«Мережею шириться інформація, що в Одесі собаку знайшли з сильними травмами після того, як її забрали в опікуна в автомобіль ТЦК. Опікунка собаки повідомляє, що тварина вдома і її готують до операції. Наразі ветеринарних висновків ми не маємо, тож не знаємо, в якому стані тварина. Чекаємо на відповідь від власниці собаки. 25 червня UAnimals подали заяву до поліції, аби з’ясувати всі обставини«, — йдеться у заяві зоозахисників.

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У своїй заяві вони просять:

вилучити та перевірити записи з бодикамер поліцейських і представників ТЦК, а також інші доступні відеоматеріали;

надати правову оцінку підставам вилучення тварини;

у разі підтвердження жорстокого поводження притягнути винних до відповідальності згідно із законом.

«Наразі ми чекаємо на офіційну відповідь від правоохоронців. Якщо буде потрібно, звернемося до Державного бюро розслідувань, аби перевірити можливі неправомірні дії службових осіб», — додали в Uanimals.

Реакція Одеського ТЦК

Свою реакцію на ситуацію також надали в Одеському обласному ТЦК та СП.

«Собака сам забіг в бус і це видно на відео. Потім через 50 метрів цей собака був випущений. Собака сам злякався цієї ситуації», — повідомили в коментарі для ТСН.ua у пресслужбі обласного військкомату.

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До слова, у Кропивницькому чоловіка під час перевірки документів забрали до ТЦК просто з машини разом із 8-річною донькою. Дитина провела у військкоматі понад 10 год. За словами адвокатки, батько просив дати час, щоб влаштувати дитину, але йому відмовили та змушували пройти ВЛК. Близько опівночі ювенальна превенція забрала дівчинку з ТЦК і передала матері. Поліція проводить перевірку.

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