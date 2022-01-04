З перерізанням стрічки і повітряними кульками: на Рівненщині "урочисто" відкрили шкільний туалет (фото)

З перерізанням стрічки і повітряними кульками: на Рівненщині "урочисто" відкрили шкільний туалет (фото)

Будівництво вбиральні тривало від 2019 року.

У Рівненській області "урочисто", з перерізанням стрічки, відкрили шкільний туалет.

Про це стало відомо з допису у Facebook навчального закладу.

Інцидент стався у ліцеї села Тишиця Рівненського району (колишній Березнівський район)

"Довгоочікувана подія відбулася у стінах Тишицького ліцею. Тут відкрито внутрішню вбиральню. Понад 470 осіб ліцею — учасників освітнього процесу щиро вдячні усім, хто долучився до цієї важливої справи", — йдеться в повідомленні.

Керівництво ліцею "розсипало слова подяки" місцевій владі за відкриття туалету.

Заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська прокоментувала інцидент і закликала з розумінням поставитися до освітян, інформує "Радіо Трек".

"Що можу сказати — вміли готувати, та не вміли подати. Звісно, що урочисте відкриття туалетів з перерізанням стрічок – це занадто. Втім, це останній загальноосвітній заклад у Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої вбиральні. Може, тому люди сприймають це, як вагому подію", — зазначила Пашковська.

За її словами, на добудову цієї вбиральні було витрачено майже 1,5 млн грн з держбюджету і близько 2,5 млн грн з бюджету Березнівської ТГ. Будували туалет від 2019 року.

Пашковська розповіла, що внутрішні туалети ще відсутні в окремих приміщеннях 86 шкільних закладів Рівненської області.

Нагадаємо, що у Росії урочисто відкрили дерев'яний туалет для водіїв автобусів.

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