"Спересердя вдарила кулаком у лоб": жінка побила чоловіка, бо він не поклеїв шпалери — як її покарали

Жителька Харківщини вдарила співмешканця, бо він обіцяв поклеїти шпалери, а натомість напився і не дотримався обіцянки.

Про це йдеться у вироку Валківського районного суду Харківської області від 23 січня.

"Обвинувачена беззаперечно визнала свою винуватість, щиро розкаялася", — йдеться у тексті вироку.

В суді жінка зазначила, що дійсно вчинила правопорушення за викладених вище обставин, оскільки потерпілий не дотримався домовленості поклеїти після роботи шпалери, прийшов п'яний, тому спересердя вдарила його кулаком у лоб.

"Коли приїхали поліцейські, визнала свою провину, активно сприяла розкриттю проступку", — йдеться у повідомленні.

Наступного дня співмешканці помирилися, поклеїли шпалери. А жінка зобов'язалася сплатити штраф і більше не вчиняти жодних злочинів.

За даними слідства, жінка — вдова, яка 15 років проживає зі співмешканцем. У листопаді 2023 року вже була засуджена за завдавання легких тілесних ушкоджень і сплатила тоді 510 грн штрафу.

Цього разу обвинувачена та потерпілий уклали угоду про примирення. Жінку визнали винною і призначили їй сплатити 850 грн штрафу.

Хто саме викликав поліцію на місце побиття, не повідомляють.

Нагадаємо, в Харкові під час церемонії прощання з загиблим полковником поліції маленький хлопчик зліпив сніжку та кинув її в нового начальника поліції. Той у відповідь викликав слідчо-оперативну групу. В підсумку ювенальна поліція склала за це протокол на батьків дитини.

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