З першим днем весни: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

ТСН.ua зібрав для вас привітання з першим днем весни. Щоб ви могли подарувати усмішку і трішечки тепла своїм рідним, друзям, знайомим.

Хоча 1 березня за вікном все ще часто погана погода, сонячних днів стає більше. І, звичайно, це радує. Якщо ви хочете поділитися гарним настроєм з рідними та близькими, можна надіслати їм привітання з першим днем весни.

Привітання з першим днем весни: своїми словами і у віршах

Сонечко, весела крапель… здається, вітерець несе нам весну з далеких країн, а ми не може натішитися нею, адже тепер щодня буде особливо світлий і прекрасний! Прийми мої вітання з першим днем ​​весни та побажання безхмарного, по-весняному сонячного неба!

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Ще до того, як зазеленіють деревам і шпаки повернуться до своїх гнізд, ми відчуваємо наближення весни, її свіже, хвилююче дихання… Сьогодні я вітаю тебе з першим днем ​​весни, з 1 березня, і бажаю не втрачати жодної миті, радіти життю і насолоджуючись ним, бути щасливою людиною!

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Ось і настала весна! Щороку ми зустрічаємо її і не втомлюємося захоплюватися її чарівністю та силою, завдяки якій перетворюється весь світ… Так нехай вона допоможе змінитися і вашому життю, зробивши його по-справжньому щасливим! З першим днем ​​весни!

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Весна – найбільш довгоочікувана пора року. Саме сьогодні, в перший весняний день, я вітаю тебе і бажаю зустріти цю пору року у всій пишності – будь удачливою, життєрадісною і дуже щасливою людиною! Нехай твоє життя розквітає з кожним днем ​​новими барвами та враженнями!

З першим днем весни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вже тане сніг, біжать струмки,

В вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро солов’ї,

І ліс одягнеться листвою!

Чиста небесная блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало,

Пора злих хуртовин і бурь

Минула знов надовго.

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