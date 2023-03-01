З першим днем весни: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

ТСН.ua зібрав для вас привітання з першим днем весни. Щоб ви могли подарувати усмішку і трішечки тепла своїм рідним, друзям, знайомим.
Хоча 1 березня за вікном все ще часто погана погода, сонячних днів стає більше. І, звичайно, це радує. Якщо ви хочете поділитися гарним настроєм з рідними та близькими, можна надіслати їм привітання з першим днем весни.
Привітання з першим днем весни: своїми словами і у віршах
Сонечко, весела крапель… здається, вітерець несе нам весну з далеких країн, а ми не може натішитися нею, адже тепер щодня буде особливо світлий і прекрасний! Прийми мої вітання з першим днем весни та побажання безхмарного, по-весняному сонячного неба!
***
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
***
Ще до того, як зазеленіють деревам і шпаки повернуться до своїх гнізд, ми відчуваємо наближення весни, її свіже, хвилююче дихання… Сьогодні я вітаю тебе з першим днем весни, з 1 березня, і бажаю не втрачати жодної миті, радіти життю і насолоджуючись ним, бути щасливою людиною!
***
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
***
Ось і настала весна! Щороку ми зустрічаємо її і не втомлюємося захоплюватися її чарівністю та силою, завдяки якій перетворюється весь світ… Так нехай вона допоможе змінитися і вашому життю, зробивши його по-справжньому щасливим! З першим днем весни!
***
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
***
Весна – найбільш довгоочікувана пора року. Саме сьогодні, в перший весняний день, я вітаю тебе і бажаю зустріти цю пору року у всій пишності – будь удачливою, життєрадісною і дуже щасливою людиною! Нехай твоє життя розквітає з кожним днем новими барвами та враженнями!
***
Вже тане сніг, біжать струмки,
В вікно повіяло весною.
Засвищуть скоро солов’ї,
І ліс одягнеться листвою!
Чиста небесная блакить,
Тепліше, яскравіше сонце стало,
Пора злих хуртовин і бурь
Минула знов надовго.
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