З-під кордону Росії евакуювали вовка з посттравматичним синдромом

Вовк Байк, врятований зоозахисниками / © скриншот з відео

Захисники тварин евакуювали із Сумщини вовка Байка, який жив у тісному вольєрі під самим кордоном з Росією. Окрім запалення шкіри, вух та численних проблем із внутрішніми органами, він має ще й тяжкий посттравматичний синдром.

Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Зоозахисники наголосили, що бідолашний вовк щодня змушений був переживати постійні вибухи навколо, страх і безвихідь, адже ані втекти, ані заховатись він просто не мав можливості.

За їхніми словами, проблеми із фізичним здоров’ям тварини ще можна якось вирішити, але проблеми із психічним здоров’ям часто потребують років відновлення.

«Загострення ми помітили кілька днів тому, після того, як над нашим Центром пролітав літак. Байк так злякався гулу літака, що забився в куток вольєру і трусився там аж до вечора, ні на що не звертаючи уваги. Ось такі наслідки війни та людської жорстокості», — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що лікування Байка буде дуже складним та тривалим і потребуватиме відсутності подразників та стресових факторів, чого, на жаль, захисники тварин забезпечити не можуть, доки триває війна.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що війна в Україні запустила зворотну еволюцію собак. За короткий, за історичними мірками, період колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких.