Під купою цегли й обгорілих дощок, серед руїн будинку, ховалася собака / © ДСНС

У місті Добропілля Покровського району Донецької області після авіаудару по приватному сектору рятувальники дістали з-під завалів собаку породи далматин.

Про це розповіли самі рятувальники ДСНС.

Вони продовжували оглядати зруйновані подвір’я вородим ударом, коли почули тихе скавуління. Під купою цегли та обгорілих дощок знайшли поранену собаку.

Надзвичайники обережно дістали тваринку з-під уламків / © ДСНС

Тварина була вкрита пилом, налякана, але жива. Рятувальники обережно витягли її з-під завалів.

«Собака тулилася до свого рятівника, ніби розуміючи, що їй повернули життя», — йдеться у дописі.

Після порятунку тварину передали сусідам, які впізнали в ній свою улюбленицю.

У ДСНС зазначили, що подібні історії нагадують про те, що навіть серед війни й руйнувань кожне життя має значення, і за нього варто боротися.

Там після чергового ворожого удару було зруйновано житлову п’ятиповерхівку.