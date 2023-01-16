З-під завалів будинку у Дніпрі витягли клітку з шиншилою: що сталося із власницею тварини

У коментарях відгукнулися родичі власниці тварини. Господарка шиншила на щастя вижила.

Під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, знайшли клітку з шиншилою.

Про знахідку повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"Сумний, але врятований мешканець будинку 118 із житлового масиву Перемога. Був знайдений під завалами, клітка ціла. Буде переданий Жовтневий райвідділ. Власники можуть звернутися і забрати. Дай боже, що вони були живі і здорові", – зазначив Лисенко.

У коментарях відгукнулися родичі власниці тварини. Власницею виявилася мешканка 35 квартири Ірина Спесівцева.

"Шиншила моєї сестри. Звати Сеня. Сестру звуть Ірина Спесівцева. Жива. Все буде добре", – повідомив брат жінки Дмитро Спесівцев.

Згодом він уточнив, що тварину вже забрали.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Зараз у переліку загиблих – 40 людей. Серед них три дитини. Зокрема, 15-річна Марія Лебідь.

Також сиротами залишилися двоє дітей. У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на своїх батьків біля будинку на вулиці. Наразі діти перебувають у лікарні.

В одній із квартир вся сім'я була вдома під час вибуху. У день трагедії родичі зібралися через рік розлуки у зв'язку з повномасштабною війною. Діти приїхали до батьків із Одеси на вихідні. Їхня доля досі невідома

ТСН.ua зібрав перші відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.

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