Удар російських дронів па Дніпропетровщині / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Реклама

З-під завалів будинку у Кам’янському на Дніпропетровщині дістали тіло чоловіка.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА у Telegram.

«З-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка. Щирі співчуття рідним загиблого. Атака росіян забрала життя однієї людини. Ще вісім — постраждали», — повідомив т. в. о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

У лікарнях залишаються четверо людей, які отримали поранення через атаку на Кам’янське. 30-річна постраждала, на жаль, «важка». Решта в стані середньої тяжкості.

Поряд пошкоджень зазнали ще кілька будинків. На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники, мобільний ЦНАП, Пункт незламності. Фахівці фіксують збитки. Приймають заяви про пошкоджене майно, оформлюють документи, видають будівельні матеріали та гаряче харчування. Шестеро людей потребували розселення. Їх розмістили у гуртожитку.

Посадовець зазаначив, що аварійно-рятувальні роботи завершено.

Раніше ми писали про те, що ворог масовано атакував місто Кам’янське у Дніпропетровській області безпілотниками. Це сталося у ніч проти 6 листопада. Постраждали восьмеро людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.