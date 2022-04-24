З-під завалів після ракетних обстрілів в Одесі вдалося врятувати двох осіб

З-під завалів після ракетних обстрілів в Одесі вдалося врятувати двох осіб

На місці інциденту тривають рятувальні роботи.

23 квітня з 14 до 15 години по Одесі був завданий ракетний удар з літаків стратегічної авіації ТУ-95 Росії з напрямку Каспійського моря.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

3 з 8 ракет, а також 2 ворожих безпілотних навідники було збито силами протиповітряної оборони.

Є влучання у об'єкти інфраструктури міста, серед яких багатоповерховий житловий будинок з мирними жителями та кладовище.

Внаслідок влучання ракети між 4 та 5 поверхом будівлі сталася пожежа площею близько 220 кв. м.

Всі відповідні служби були залучені для реагування за наслідками ударів. Пожежу рятувальними службами оперативно ліквідовано. На місті події працює оперативно-слідча група слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Зараз відомо про загибель 8 осіб, серед яких дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб.

Від ДСНС залучено 96 осіб та 18 одиниць техніки. Роботи тривають. Інформація по постраждалим уточнюється.

На інших об’єктах постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше на Одещині українські воїни збили дві російські крилаті ракети, які летіли в напрямку порту.

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