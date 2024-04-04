З-під завалів у Харкові рятувальники дістали живого чоловіка - соцмережі

У Харкові триває рятувальна операція.
З-під завалів у Харкові після атаки безпілотників рятувальники дістали живого чоловіка.
Про це йдеться у повідомленні місцевих пабліків у соціальних мережах.
Літній цивільний чоловік був притомний, здатний спілкуватися з рятувальниками та медиками.
Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.
Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.
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