З-під завалів у Харкові рятувальники дістали живого чоловіка - соцмережі

З-під завалів у Харкові після атаки безпілотників рятувальники дістали живого чоловіка.

Про це йдеться у повідомленні місцевих пабліків у соціальних мережах.

Літній цивільний чоловік був притомний, здатний спілкуватися з рятувальниками та медиками.

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Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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