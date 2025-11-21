ТСН у соціальних мережах

З-під завалів у Тернополі дістали тіла жінки та двох дітей: кількість жертв стрімко зросла (фото)

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Досі залишається невідомою доля понад десяти осіб.

Наслідки удару по будинку в Тернополі.

Наслідки удару по будинку в Тернополі. / © Associated Press

У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 31 людини. Серед них - шестеро дітей.

Про це повідомили у ДСНС та Національній поліції.

“Станом на 12:00 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей”, - повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Окрім того, 94 людини постраждали. Наразі, за даними рятувальників, безвісти зниклими вважають 13 осіб. Триває ідентифікація загиблих.

Будинок, в який вдарила ракета РФ 19 листопада. / © Національна поліція України

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 31 людини. / © ДСНС

У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 3 людей. / © ДСНС

Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини. / © ДСНС

Кількість загиблих – 31 особа, серед них — шестеро дітей. / © ДСНС

Триває третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі. / © ДСНС

Нагадаємо, третю добу в Тернополі триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки на вулиці Стуса. Під уламками досі шукають багато людей. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні п’ятого-шостого поверхів.

Зауважимо, раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що у Тернополі згоріло живцем 19 людей.

