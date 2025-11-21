- Дата публікації
З-під завалів у Тернополі дістали тіла жінки та двох дітей: кількість жертв стрімко зросла (фото)
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Досі залишається невідомою доля понад десяти осіб.
У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 31 людини. Серед них - шестеро дітей.
Про це повідомили у ДСНС та Національній поліції.
“Станом на 12:00 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей”, - повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Окрім того, 94 людини постраждали. Наразі, за даними рятувальників, безвісти зниклими вважають 13 осіб. Триває ідентифікація загиблих.
Нагадаємо, третю добу в Тернополі триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки на вулиці Стуса. Під уламками досі шукають багато людей. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні п’ятого-шостого поверхів.
Зауважимо, раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що у Тернополі згоріло живцем 19 людей.