З піснями і тостами: звільнення Херсона святкують в інших містах України і навіть за кордоном (відео)

Радість мешканців українського обласного центру, звільненого від російської окупації, розділили також в Одесі, Києві та у Грузії.

Разом із жителями Херсона, які 11 листопада святкували звільнення свого міста від російських окупантів, цього дня на вулицях інших міст України та навіть за кордоном люди раділи успіхові ЗСУ.

ТСН.ua зібрав добірку відео, як у різних містах України відсвяткували цю радісну подію.

Український Херсон перебував під російською окупацією від березня цього року. Сьогодні, після дев’яти місяців присутності росіян, до міста повернулися перші підрозділи ЗСУ, над містом знову було піднято національні синьо-жовті прапори, а ввечері місцеві мешканці влаштували святкування.

Радісні емоції херсонців розділили також в інших містах України.

На столичному Майдані Незалежності люди з національними прапорами раділи ще одній перемозі ЗСУ та звільненню єдиного обласного центру України, який вдалося окупувати російській армії.

На вулицях у середмісті кияни вітали і херсонців, і одне одного, співаючи патріотичних та просто українських пісень — “Червону калину” та “Червону руту”.

Мешканці життєрадісної Одеси теж не втрималися, щоб не виявити свій піднесений настрій. Звільнення сусіднього причорноморського міста одесити теж відсвяткували піснями на вулицях.

Навіть у далекій Грузії в тамтешніх вуличних ресторанчиках люди з накинутими на плечі синьо-жовтими прапорами святкували день звільнення Херсона, піднімаючи тости за ЗСУ.

Нагадаємо, через відсутність електропостачання в деокупованому Херсоні мешканці міста просто посеред вулиці розпалили багаття та танцювали довкола вогнища.

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