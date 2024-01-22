"З мобілізації зробили шоу" – Жорін закликав припинити істерику

Жорін закликав українців припинити істерику, інформаційні шоу і програми навколо питання мобілізації.
З питання мобілізації сьогодні зробили шоу, за яким дуже подобається спостерігати Росії.
Таку думку висловив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін, передає "Еспресо".
Жорін прокоментував заяву президента Зеленського про те, що кількість мобілізованих може бути меншою, ніж 500 тисяч.
"Проблема в тому, що з цього абсолютно звичайного, логічного процесу створюють шоу, в якому також бере участь Російська Федерація. Їм дуже подобається спостерігати, як ми між собою дискутуємо, сваримось і розбираємось. Сьогодні дуже багато уваги приділяють цьому питанню. Але в нас війна і абсолютно зрозуміло, що нам потрібно проводити мобілізацію, щоб поповнювати війська та давати комусь відпочивати. Хтось користується цим, маніпулює цифрою, яку незрозуміло звідки взяли, і влаштовує істерику в суспільстві", – сказав військовий.
На його думку, мобілізація і так зараз триває і буде продовжуватись, доки в країні війна.
"Мобілізація має відбуватись постійно, треба припинити істерику, інформаційні шоу і програми навколо цього питання. Ми маємо поставити на облік всіх, як мінімум чоловіків, зрозуміти, скільки їх є, в якому вони стані й далі вже призивати до війська саме тих, хто в армії на сьогоднішній день потрібен", – зазначив екскомандир полку "Азов".
Жорін закликав міняти системний підхід до питання мобілізації.
"Він включає в себе підготовку особового складу, інформування, роботу з населенням у плані підготовки людей до нових умов і реалій життя, в яких ми перебуваємо", – підсумував військовий.
Раніше президент Зелеський розповідав, що у Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Президент уточнив, що мобілізація такої кількості людей обійдеться Україні в додаткових 500 млрд гривень.
Згодом Зеленський уточнив, що особисто він на сьогодні не бачить поки що потреби мобілізувати пів мільйона людей в Україні.
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