Від початку ескалації російські війська вбили 46 мирних жителів Донецької області

Від початку ескалації російські війська вбили 46 мирних жителів Донецької області

Лише за минулу добу загинули шестеро цивільних, ще восьмеро людей отримали поранення.

У Донецькій області від моменту ескалації 17 лютого російські військові вбили 46 мирних жителів, ще 133 особи отримали поранення, з них дві дитини.

Про це повідомили в Нацполіції України.

"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері 27 окупанти вкотре обстріляли селище Сартану. Загинули двоє людей, що п’ять отримали поранення.

Поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.