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Від початку ескалації російські війська вбили 46 мирних жителів Донецької області

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Від початку ескалації російські війська вбили 46 мирних жителів Донецької області

Фото: Тelegram-канал Pravda Gerashchenko

Лише за минулу добу загинули шестеро цивільних, ще восьмеро людей отримали поранення.

У Донецькій області від моменту ескалації 17 лютого російські військові вбили 46 мирних жителів, ще 133 особи отримали поранення, з них дві дитини. 

Про це повідомили в Нацполіції України.

"Під вогнем ворога виявилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері 27 окупанти вкотре обстріляли селище Сартану. Загинули двоє людей, що п’ять отримали поранення.

Поліція виїжджає на місця обстрілу та ретельно документує наслідки військової агресії РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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