Від початку масштабної війни "Укрзалізниця" перевезла понад 100 тисяч тонн "гуманітарки": відео

Від перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України "Укрзалізниця" почала перевозити гуманітарні вантажі.

Так, з початку війни "УЗ" перевезли вже понад 100 тисяч тонн "гуманітарки" в пасажирських, вантажних вагонах, та в контейнерах.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін на своєму каналі в Telegram.

"До перших евакуаційних поїздів, якими ми привозили наших громадян зі сходу на захід, приїжджали волонтери і привозили гуманітарку. Їжу, одяг, медикаменти. Вантажили все це в пасажирські вагони і поїзди мчали назад на схід", - розповідає він.

За словами Камишіна, так, за період повномасштабної війни "Укрзалызниця" вже перевезли понад 100 тисяч тонн т гуманітарки.

"Бували дні, коли ми перевозили в пасажирських вагонах по 700 тонн гуманітарки за добу. А потім ми повезли гуманітарку вже у вантажних вагонах та контейнерах. І тут вже доєдналися наші закордонні партнери, в першу чергу із Польші, а потім і з інших країн. І станом на вчора ми перевезли вже більше 5 тисяч вантажних вагонів з гуманітаркою. З перших днів ми розуміли важливість вчасної доставки гуманітарної допомоги залізницею. І зробили все, щоб вона їхала", - зазначив він.

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