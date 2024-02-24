З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло 11 млн родин - Тімченко

З початку повномасштабного вторгнення енергетикам ДТЕК вдалось повернути світло понад 11 млн сімей, що були без електроенергії внаслідок атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. https://dtek.com/media-center/news/ukraines-dtek-commits-to-new-energy-system-but-warns-of-attac/

Зазначається, що для забезпечення стабільного електропостачання українців в умовах регулярних атак на енергосистему за два роки ремонтні бригади ДТЕК відновили майже 17 тис. км ліній і 6 тис. об’єктів електромереж.

Загалом аварійно-ремонті бригади повернули світло для понад 11 млн домогосподарств, для більшості з них по кілька разів через постійні обстріли і знеструмлення в прифронтових регіонах.

«Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб навіть в умовах постійних атак по енергосистемі забезпечувати українців світлом та будувати нові енергетичні об'єкти. Ми віримо в перемогу і робимо все від нас залежне, щоб наблизити її», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення лише теплові електростанції ДТЕК були атаковані майже 160 разів. З них понад 40 разів – впродовж поточного опалювального сезону.

Енергетикам ДТЕК вдалося відновити 10 енергоблоків ТЕС, які зазнали суттєвих руйнувань внаслідок ворожих атак. Ще 2 блоки загальною потужністю 500 МВт було додатково розконсервовано для підтримки надійності енергосистеми.

Він додав, що окрім відновлення компанія також будує нові енергетичні об'єкти.

Зокрема, в розпал війни ДТЕК побудував Тилігульську вітрову електростанцію в Миколаївській області в 100 км від зони бойових дій. В планах компанії на 2024-2025 роки збільшити потужність ВЕС майже в 4 рази, що стане найбільшою приватною інвестицією в українську енергетику за всі роки Незалежності.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТК інвестував 1 млрд доларів в економіку України.