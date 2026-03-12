З початку року ДТЕК виготовив 1 прохідницький комбайн та 270 тисяч запчастин для підтримки вуглевидобутку

Реклама

У січні-лютому машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 1 прохідницький комбайн та 270 тисяч запчастин для підтримки стабільного вуглевидобутку.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні-лютому 2026 року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 335 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Також вони випустили понад 270 тис. запчастин і комплектуючих. Серед них — новий прохідницький комбайн та електродвигун українського виробництва», - йдеться в ньому.

Водночас генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко наголосив, що цей опалювальний сезон став найскладнішим для України з початку повномасштабної війни.

Він додав, що попри всі виклики, енергетики, шахтарі, ремонтники та машинобудівники ДТЕК працювали єдиною командою, щоб пройти зиму.

«Але важливо вже зараз готуватися і до наступної зими. Наші машинобудівники продовжують забезпечувати шахти необхідним обладнанням і комплектуючими, допомагаючи підтримувати видобуток вугілля та надійнішу роботу теплової генерації. Це важливий внесок у стійкість української енергосистеми», — підкреслив Фоменко.

Нагадаємо, у 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) — понад 18 млрд грн. Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.