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Від початку року на воді загинули 30 дітей: ДСНС звернулася до українців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Від початку року на воді загинули 30 дітей: ДСНС звернулася до українців

В Україні з початку року на водоймах загинули 30 дітей / Фото: Pexels

Надзвичайники просять батьків ставитися до дітей більш уважно.

Від початку цього року на водоймах України загинули 30 дітей. Рятувальники закликають батьків ставитися уважніше до своїх дітей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, від початку цього року на воді загинули три десятки дітей та 382 дорослих.

“Зараз дітлахи перебувають на канікулах, тож батькам слід особливо приділити увагу їх безпеці та цікавитися, як малеча проводить своє дозвілля. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою ваших рідних, адже часом це може коштувати життя”, - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що військові нагородили 7-річну дівчинку “званням” найкращого командира за її вклад у перемогу.

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Дата публікації
Перегляди
1076
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