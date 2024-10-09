Від початку року у марафоні "Єдині новини" реалізували майже 40 соціальних кампаній

У межах кампаній було створено понад 337 соціальних роликів.

За 9 місяців 2024 року в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" було реалізовано комунікацію 37 важливих загальнонаціональних соціальних промо кампаній. Ще 4 спеціальні промо кампанії було ініційовано та реалізовано безпосередньо самим марафоном.

У межах кампаній було створено понад 337 соціальних роликів (30% – авторства команд телемарафону), які транслювалися в ефірі марафону 32250 разів. Це – 16440 хвилин ефіру. Загалом за час існування телемарафону було створено більше 1400 соціальних роликів.

Команда телемарафону ініціювала та реалізувала такі спеціальні промо кампанії:

"Воюємо. Працюємо. Переможемо" до другої річниці повномасштабного вторгнення рф;

Воєнкори та колеги в ЗСУ;

Масштабні збори «Дрони для ГУР» та "MAGURи для ГУРу";

Кампанія на тему свободи віросповідання "Єдині у вірі в Україну".

У співпраці з державою командами "Єдиних новин" було реалізовано наступні кампанії:

підтримка економіки: сплата податків, підтримка національного виробника;

економія електроенергії;

"Міста сили";

Ти як? Програма ментального здоров’я;

підтримка ветеранів;

донорство крові;

протидія насильству;

повернення дітей з окупації;

реформа освіти;

мінна безпека;

Євро-2024 та Олімпійські ігри-2024.

Телемарафон також долучився до підтримки кампаній з мобілізації та сил оборони, зокрема мова про:

мобілізаційна кампанія Міністерства оборони;

застосунок Резерв+;

рекрутингові кампанії Сил оборони;

промоція спеціальної платформи – LobbyX;

шеврони перемоги;

Нацгвардії – 10 років;

Іміджеві ролики військ/служб.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомляв, що український національний телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат, залучені до проєкту канали розглядають різні варіанти.