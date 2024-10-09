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Від початку року у марафоні "Єдині новини" реалізували майже 40 соціальних кампаній

Від початку року у марафоні "Єдині новини" реалізували майже 40 соціальних кампаній

Колаж ТСН

У межах кампаній було створено понад 337 соціальних роликів.

За 9 місяців 2024 року в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" було реалізовано комунікацію 37 важливих загальнонаціональних соціальних промо кампаній. Ще 4 спеціальні промо кампанії було ініційовано та реалізовано безпосередньо самим марафоном.

У межах кампаній було створено понад 337 соціальних роликів (30% – авторства команд телемарафону), які транслювалися в ефірі марафону 32250 разів. Це – 16440 хвилин ефіру. Загалом за час існування телемарафону було створено більше 1400 соціальних роликів.

Команда телемарафону ініціювала та реалізувала такі спеціальні промо кампанії:

  • "Воюємо. Працюємо. Переможемо" до другої річниці повномасштабного вторгнення рф;
  • Воєнкори та колеги в ЗСУ;
  • Масштабні збори «Дрони для ГУР» та "MAGURи для ГУРу";
  • Кампанія на тему свободи віросповідання "Єдині у вірі в Україну".

У співпраці з державою командами "Єдиних новин" було реалізовано наступні кампанії:

  • підтримка економіки: сплата податків, підтримка національного виробника;
  • економія електроенергії;
  • "Міста сили";
  • Ти як? Програма ментального здоров’я;
  • підтримка ветеранів;
  • донорство крові;
  • протидія насильству;
  • повернення дітей з окупації;
  • реформа освіти;
  • мінна безпека;
  • Євро-2024 та Олімпійські ігри-2024.

Телемарафон також долучився до підтримки кампаній з мобілізації та сил оборони, зокрема мова про:

  • мобілізаційна кампанія Міністерства оборони;
  • застосунок Резерв+;
  • рекрутингові кампанії Сил оборони;
  • промоція спеціальної платформи – LobbyX;
  • шеврони перемоги;
  • Нацгвардії – 10 років;
  • Іміджеві ролики військ/служб.

Нагадаємо, раніше  т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомляв, що український національний телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат, залучені до проєкту канали розглядають різні варіанти.  

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