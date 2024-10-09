Від початку року у марафоні "Єдині новини" реалізували майже 40 соціальних кампаній

У межах кампаній було створено понад 337 соціальних роликів.
За 9 місяців 2024 року в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" було реалізовано комунікацію 37 важливих загальнонаціональних соціальних промо кампаній. Ще 4 спеціальні промо кампанії було ініційовано та реалізовано безпосередньо самим марафоном.
У межах кампаній було створено понад 337 соціальних роликів (30% – авторства команд телемарафону), які транслювалися в ефірі марафону 32250 разів. Це – 16440 хвилин ефіру. Загалом за час існування телемарафону було створено більше 1400 соціальних роликів.
Команда телемарафону ініціювала та реалізувала такі спеціальні промо кампанії:
- "Воюємо. Працюємо. Переможемо" до другої річниці повномасштабного вторгнення рф;
- Воєнкори та колеги в ЗСУ;
- Масштабні збори «Дрони для ГУР» та "MAGURи для ГУРу";
- Кампанія на тему свободи віросповідання "Єдині у вірі в Україну".
У співпраці з державою командами "Єдиних новин" було реалізовано наступні кампанії:
- підтримка економіки: сплата податків, підтримка національного виробника;
- економія електроенергії;
- "Міста сили";
- Ти як? Програма ментального здоров’я;
- підтримка ветеранів;
- донорство крові;
- протидія насильству;
- повернення дітей з окупації;
- реформа освіти;
- мінна безпека;
- Євро-2024 та Олімпійські ігри-2024.
Телемарафон також долучився до підтримки кампаній з мобілізації та сил оборони, зокрема мова про:
- мобілізаційна кампанія Міністерства оборони;
- застосунок Резерв+;
- рекрутингові кампанії Сил оборони;
- промоція спеціальної платформи – LobbyX;
- шеврони перемоги;
- Нацгвардії – 10 років;
- Іміджеві ролики військ/служб.
Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомляв, що український національний телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат, залучені до проєкту канали розглядають різні варіанти.