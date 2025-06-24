Кількість закриттів ФОПів в Україні зросла на 50%: чому так сталося

Закрилося на 50% більше ФОПів ніж кварталом раніше / © ТСН.ua

Реклама

На початку 2025 року український малий бізнес зіткнувся з великою кількістю закриттів. За перші три місяці понад 108 тисяч ФОПів припинили свою роботу. Це на 50% більше, ніж наприкінці 2024 року. Така ситуація виникла через тимчасову зупинку роботи державного реєстру (ЄДР), яка тривала майже рік (з 19 січня 2024 року до 8 січня 2025 року) через серйозну кібератаку.

Про це повідомляє YC.Market.

Незважаючи на збільшення нових реєстрацій (майже 57 тисяч ФОПів, що на 20% більше), загальна кількість закритих бізнесів значно переважає відкриті, створюючи негативний баланс.

Реклама

Ключові тенденції І кварталу 2025 року

Галузеві лідери: роздрібна торгівля, інформаційні технології та «інші послуги» залишаються лідерами як за кількістю відкриттів, так і за закриттями, що свідчить про високу динаміку та конкуренцію в цих сферах.

Регіональна активність: найбільше ФОПів реєструється та закривається у Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Одеській та Харківській областях.

Жіноче підприємництво: понад 61% нових ФОПів та близько 52% закритих припадає на жінок, що підкреслює їхню зростаючу роль у малому бізнесі.

Загалом, незважаючи на тимчасові технічні збої, кількість закритих ФОПів стабільно перевищує кількість нових. Це вказує на те, що повномасштабна війна та економічні труднощі продовжують негативно впливати на мале підприємництво в Україні.

Нагадаємо, українці активно користуються картковими переказами для різноманітних потреб: від допомоги рідним до повернення боргів. Проте, як зазначають експерти, навіть звичайний переказ коштів може привернути увагу банку чи Податкової служби, якщо неправильно вказати призначення платежу.