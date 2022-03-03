Від початку війни на Харківщині загинули 157 людей, більшість - цивільні

Від початку війни на Харківщині загинули 157 людей, більшість - цивільні

Від 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 29 військових Збройних сил України.

За вісім днів війни на Харківщині загинули 157 людей, більшість — цивільні громадяни.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Станом на 18:00 3 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 157 осіб, серед яких 100 цивільних громадян, у тому числі 4 дітей.

Від 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули 29 військових Збройних сил України, 4 поліцейських, 5 нацгвардійців, 4 співробітників Державної прикордонної служби, 1 - Харківського національного університету повітряних сил, а також 14 бійців територіальної оборони.

Поранено під час артобстрілів 74 особи.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: