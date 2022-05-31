З початку війни сапери очистили близько 500 га територій, де відбувалися бойові дії

З початку війни сапери очистили близько 500 га територій, де відбувалися бойові дії

Загони вибухотехнічної служби від початку війни з Росією знешкодили близько 1,5 тонни вибухових речовин і майже 85 тисяч вибухонебезпечних об’єктів.

Про це заявив заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Національної поліції Дмитро Каракуркчі.

«Після визволення окупованих територій Київської, Чернігівської та Сумської областей було сформовано зведені загони вибухотехнічної служби, які загалом від початку війни вилучили близько 85 тисяч вибухонебезпечних об’єктів, близько 1,5 тонни вибухових речовин, очистили близько 500 га територій, де відбувалися бойові дії», - зауважив Каракуркчі.

За його словами, одним із найважливіших завдань, є розмінування Зони відчуження, Прип’яті тощо.

На території Бучанської та Гостомельської тергромад проводиться розмінування сільськогосподарських угідь, які є найважливішими для проведення посівних робіт.

«Що стосується роботи саперів щодо перевірки територій аграрного сектору, то робота ведеться відповідно до заявок громадян, у черговості, визначеній важливістю цих сільськогосподарських угідь», - додав представник НПУ.

Він наголосив, що на не перевірених вибухотехніками територіях немає можливості проводити будь-які роботи: будівельні, сільськогосподарські тощо. Тільки після відповідного дозволу можна їхати та щось там робити.

Додамо, що вибухотехнічна служба НПУ налічує близько 300 осіб, і щодня майже весь її особовий склад залучається для виконання робіт.

Нагадаємо, у Київській області тисячі квадратних кілометрів залишаються небезпечними через міни.

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