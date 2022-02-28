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Від початку війни споживання електроенергії в Україні зменшилось майже на третину

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Від початку війни споживання електроенергії в Україні зменшилось майже на третину

УНІАН

Пошкодження високовольтних ліній не вплинуло на надійність роботи мереж.

Починаючи з 24 лютого рівень споживання електроенергії в українській енергосистемі знизився на 27% (середа 23 лютого:  446 млн кВт-год, субота 26 лютого: вже 326,4 млн кВт-год).

З першого дня бойових дій енергосистема України не втратила жодного великого критично важливого об’єкта енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Всі атомні, теплові та гідроелектростанції працюють стабільно.

В енергокомпанії наголосили, що немає потреби зменшувати споживання електроенергії. Адже це ускладнює балансування енергосистеми. 

"Зберігаючи звичний режим електроспоживання, ви допомагаєте нашим енергетикам тримати рівновагу в енергосистеми, що є надважливою умовою для її стабільної роботи!", - йдеться у зверненні до споживачів.

Через низький рівень споживання (у холодному резерві) понад 2 енергоблоки ТЕС, а також три блоки АЕС.

Нагадаємо, 415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання.

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії та Білорусі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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