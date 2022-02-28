Від початку війни споживання електроенергії в Україні зменшилось майже на третину

Від початку війни споживання електроенергії в Україні зменшилось майже на третину

Пошкодження високовольтних ліній не вплинуло на надійність роботи мереж.

Починаючи з 24 лютого рівень споживання електроенергії в українській енергосистемі знизився на 27% (середа 23 лютого: 446 млн кВт-год, субота 26 лютого: вже 326,4 млн кВт-год).

З першого дня бойових дій енергосистема України не втратила жодного великого критично важливого об’єкта енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Всі атомні, теплові та гідроелектростанції працюють стабільно.

В енергокомпанії наголосили, що немає потреби зменшувати споживання електроенергії. Адже це ускладнює балансування енергосистеми.

"Зберігаючи звичний режим електроспоживання, ви допомагаєте нашим енергетикам тримати рівновагу в енергосистеми, що є надважливою умовою для її стабільної роботи!", - йдеться у зверненні до споживачів.

Через низький рівень споживання (у холодному резерві) понад 2 енергоблоки ТЕС, а також три блоки АЕС.

Нагадаємо, 415 населених пунктів України повністю чи частково відключено від електропостачання.

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії та Білорусі.