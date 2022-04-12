Від початку війни до України повернулись 870 тисяч громадян

Від початку війни до України повернулись 870 тисяч громадян

Натомість виїхали з країни 3,3 мільйона людей.

До України від початку повномасштабного вторгнення Росії повернулись 870 тисяч громадян. Натомість виїхали з країни 3,3 мільйона людей.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив на брифінгу 12 квітня.

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У перші дні війни до України повернулись приблизно 10 тисяч людей, більшість із них — чоловіки. Зараз щодня повертаються 25-30 тисяч людей: і жінки, і діти, і літні люди.

"З ким у нас була можливість спілкуватися, вони кажуть, що бачать, що ситуація особливо в західних областях безпечніша і вони не можуть далі залишатися за кордоном, а готові повернутися до країни та залишатись тут" — сказав речник.

За словами Демченка, зараз черг на в’їзд та виїзд з України немає. Є окремі пікові години, коли декілька десятків або сотень автівок очікують на перетин кордону.

За час повномасштабної війни траплялися і спроби втечі: прикордонники затримали 2,2 тисячі військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли виїхати за кордон.

Нагадаємо, на час воєнного стану чоловікам 18-60 років заборонено виїжджати з України. Водночас є і винятки: наприклад, виїхати можуть чоловіки, які самі виховують дитину або дітей до 18 років.

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