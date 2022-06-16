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З початку війни з РФ до України повернулися майже 2,5 мільйона осіб - ООН

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З початку війни з РФ до України повернулися майже 2,5 мільйона осіб - ООН

Фото: ТСН.ua

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 28 лютого до України повернулися 2 479 398 осіб.

Про це пише Укрінформ з посиланням на УВКБ ООН.

Станом на 14 червня кількість українців, котрі виїхали за кордон з моменту російського вторгнення, перевищує 7,5 мільйона. Понад 3,3 мільйона біженців з України отримали в країнах ЄС статус тимчасового захисту. 

За даними організації ООН, найбільше біженців з таким статусом зареєстровано у Польщі – понад 1,1 млн. Загалом з початку війни до цієї країни прибули 3,9 млн українців, а у зворотному напрямку виїхали 1,8 млн.

Щодо Росії та Білорусі, український кордон з ними перетнули відповідно 1,1 млн і 16,6 тис. осіб. Однак дані про будь-який статус цих людей відсутні - як і про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Близько восьми мільйонів людей, за оцінками ООН, стали внутрішніми переселенцями, які переїхали із зони бойових дій у безпечніші області України.

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