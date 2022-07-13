З початку вторгнення Повітряні Сили завдали 1700 авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі ворога

12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що Росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку.

Тим часом ударна авіація Повітряних Сил знищує склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південнобузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи.

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