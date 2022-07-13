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З початку вторгнення Повітряні Сили завдали 1700 авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі ворога

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З початку вторгнення Повітряні Сили завдали 1700 авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі ворога

Фото: Associated Press

12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

  • Цього разу окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини. Своїх цілей ракети не досягли, втім це ще раз доводить, що Росія продовжує морську блокаду українських портів, загострюючи світову продовольчу кризу.
  • Зенітні ракетні війська Повітряних Сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку.
  • Тим часом ударна авіація Повітряних Сил знищує склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південнобузькому напрямку.  Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.
  • Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи.

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